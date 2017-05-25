Прямое авиасообщение между Ереваном и Минском восстановлено

PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила прямое авиасообщение между Ереваном и Минском.

Авиакомпания получила разрешение от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении на реализацию регулярных рейсов, которые она будет осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).

Авиакомпания будет осуществлять в летний период по два рейса в неделю – по средам и воскресеньям.

Авиакомпания «Белавиа» уже осуществляла рейсы из Еревана в Минск и обратно, последний из которых был совершен 4 февраля 2016 года.