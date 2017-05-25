// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Прямое авиасообщение между Ереваном и Минском восстановлено

Прямое авиасообщение между Ереваном и Минском восстановлено
25 мая 2017 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Белорусская авиакомпания «Белавиа» 24 мая возобновила прямое авиасообщение между Ереваном и Минском.

Авиакомпания получила разрешение от Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении на реализацию регулярных рейсов, которые она будет осуществлять в летний навигационный период (с мая по октябрь).

Авиакомпания будет осуществлять в летний период по два рейса в неделю – по средам и воскресеньям.

Авиакомпания «Белавиа» уже осуществляла рейсы из Еревана в Минск и обратно, последний из которых был совершен 4 февраля 2016 года.

Ссылки по теме:
Panorama.am. Direct flights resumed between Minsk, Yerevan
 Самое значимое
Спасенных в Армении медвежат назвали Зангак и БамбакСпасенных в Армении медвежат назвали Зангак и Бамбак
Уходом медвежат займется фонд Бриджит Бордо.
Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La BohemeШарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme
Всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур будет присутствовать на ереванской премьере балета La Boheme.
13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин13 мая в Ереване День тишины перед выборами в Совет старейшин
Избирательный список РПА возглавляет действующий мэр Еревана Тарон Маргарян, список партии «Страна абрикоса» – Заруи Постанджян, а блок «ЕЛК» – оппозиционный депутат Никол Пашинян.
Регулярные рейсы Астана - Ереван - Астана стартуют 31 маяРегулярные рейсы Астана - Ереван - Астана стартуют 31 мая
Авиакомпания будет осуществлять регулярные рейсы с 31 мая дважды в неделю - по средам и субботам
Partner news
 Статьи
Армения - одна из наиболее религиозных, пророссийских и скучающих по СССР стран

Люди и цифры

 Самое читаемое в разделе
Гидрометцентр: На Армению надвигается мощный циклон
Армянская армия закупила партию ПЗРК «Верба»
История выжившей: Как бабушка Айастан подожгла убивших ее семью турок
«Вакханалия» по-армянски: Более 20 винодельческих компаний примут участие в «Винных днях» в Ереване
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В Москве задержали готовивших теракты на транспорте террористов ИГ При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ
Мхитарян установил рекорд «Манчестер Юнайтед», «сотворив историю клуба» «Своим голом против «Аякса» Мхитарян сотворил историю клуба», — отмечается в публикации
Moody's: Мы больше не доверяем Азербайджану По его словам, решение о реструктуризации внешних обязательств МБА стало сюрпризом для рынка
Спад ВВП Азербайджана составил 3.1% в 2016 году По данным палаты, спад ненефтяного ВВП за отчетный год составил 4.5% (первоначально Госкомстат спад оценивал в 5.4%)