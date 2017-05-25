Спад ВВП Азербайджана составил 3.1% в 2016 году
25 мая 2017 - 18:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Рецессия в Азербайджане в 2016 году, по уточненным данным, составила 3.1%. Такие данные сообщает Счетная палата по исполнению госбюджета за 2016 год.
Правительство Азербайджана по итогам 2016 года прогнозировало рецессию на уровне 2.8%.
Ранее Госкомстат заявлял о рецессии по итогам 2016 года на уровне 3.8%.
Согласно материалам палаты, номинальный объем ВВП за 2016 год составил 60.39 млрд манатов.
По данным палаты, спад ненефтяного ВВП за отчетный год составил 4.5% (первоначально Госкомстат спад оценивал в 5.4%). Удельный вес ненефтяного ВВП составил 65.9% против 66.6% по итогам 2015 года, пишет агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Нефтяной сектор по итогам 2016 года продемонстрировал нулевой рост (совпадает с первоначальными оценками Госкомстата).
В 2015 году ВВП Азербайджана вырос на 1.1%.
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