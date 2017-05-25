Moody's: Мы больше не доверяем Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Рейтинговое агентство Moody's больше не доверяет Международному банку и министерству финансов Азербайджана. Об этом на ежегодном саммите Moody's Annual Azerbaijan Summit заявил младший вице-президент Moody's Петр Паклин.

«Я больше не доверяю Международному банку и министерству финансов Азербайджана. Проблемы могут быть глубже, чем мы думаем. Процесс оздоровления Межбанка может нанести ущерб госбюджету и воспрепятствовать финансированию зарубежных проектов»,- заявил Паклин, пишет Haqqin.az со ссылкой на «Прайм».

«Хотя размер банковского сектора Азербайджана и небольшой, чуть больше половины ВВП, расходы государства на его поддержку очень высоки. По нашим оценкам, в 2015-2016 годах Азербайджан направил на его поддержку средства, эквивалентные 18% ВВП», - сказал он.

Такой уровень расходов на поддержку сектора, по его мнению, является «беспрецедентным». Эти средства были направлены, в первую очередь, на поддержку МБА.

По его словам, решение о реструктуризации внешних обязательств МБА стало сюрпризом для рынка.

«Данное решение свидетельствует, что правительство не оценивало в полной мере масштаб проблем в финансовом секторе. Это повлечет дополнительные расходы и окажет дополнительное давление на госбюджет страны», - считает Паклин.

Он также отметил, что в 2015-2016 годах долговая нагрузка в Азербайджане резко выросла. «Если на конец 2014 года уровень госдолга Азербайджана составлял 11% ВВП, то на конец 2016 года он достиг 40% ВВП. Такой рост долга обусловлен резким снижением цен на нефть и необходимостью оказания поддержки банковскому сектору», - подчеркнул он.

При этом он полагает, что 40% ВВП - это умеренный показатель, и «Азербайджан может позволить себе обслуживание долга в таком размере».

По его словам, неожиданное изменение политики правительства Азербайджана, которое решило поделить долги между собой и кредиторами после стольких лет поддержки Межбанка, стало сюрпризом.

Ранее стало известно, что кредиторы, которым предлагается обменять бонды с 20-процентным дисконтом от номинала в рамках реструктуризации долга крупнейшего банка Азербайджана, получили предупреждение, что организация может быть закрыта, если они выступят против плана, а Минфин республики заявил, что на банк никогда не распространялась полная суверенная гарантия.

Международный банк Азербайджана предлагает обменять свой внешний долг объемом $3,3 млрд на новые гособлигации и бонды самой организации, следует из презентации инвесторам, которая прошла в Лондоне во вторник. Предлагаемый план станет обязательным, если его одобрят кредиторы, на долю которых приходится две трети задолженности в денежном выражении. Азербайджан хочет завершить реструктуризацию 24 августа.