Мхитарян установил рекорд «Манчестер Юнайтед», «сотворив историю клуба»

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал рекордсменом английского клуба по количеству забитых голов в розыгрыше Лиги Европы.

Отличившись в финальном матче ЛЕ против «Аякса» (2:0), Мхитарян довел число своих голов до 6, обогнав таких игроков клуба как Криштиану Рональду, Руд Ван Нистелрой, Дуайт Йорк и Уейн Руни, пишет официальный сайт МЮ.

«Своим голом против «Аякса» Мхитарян сотворил историю клуба», — отмечается в публикации.

«Манчестер Юнайтед» 24 мая обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Однако он получил желтую карточку во время матча и был заменен на 74-й минуте.