Мхитарян установил рекорд «Манчестер Юнайтед», «сотворив историю клуба»
25 мая 2017 - 18:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян стал рекордсменом английского клуба по количеству забитых голов в розыгрыше Лиги Европы.
Отличившись в финальном матче ЛЕ против «Аякса» (2:0), Мхитарян довел число своих голов до 6, обогнав таких игроков клуба как Криштиану Рональду, Руд Ван Нистелрой, Дуайт Йорк и Уейн Руни, пишет официальный сайт МЮ.
«Своим голом против «Аякса» Мхитарян сотворил историю клуба», — отмечается в публикации.
«Манчестер Юнайтед» 24 мая обыграл амстердамский «Аякс» в финале Лиги Европы. Встреча прошла в Стокгольме и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян. Однако он получил желтую карточку во время матча и был заменен на 74-й минуте.
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Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян
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