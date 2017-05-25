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В Москве задержали готовивших теракты на транспорте террористов ИГ

В Москве задержали готовивших теракты на транспорте террористов ИГ
25 мая 2017 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - В Москве задержаны террористы «Исламского государства» (ИГ), которые готовили теракты на объектах столичного транспорта. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В группу входили четыре человека — россияне и граждане стран Центральной Азии.

При обысках силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ. Кроме того, у задержанных нашли самодельную бомбу, компоненты для изготовления взрывного устройства, а также огнестрельное оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности, пишет РИА Новости.

В ФСБ рассказали, что действиями подозреваемых руководили с территории Сирии.

«Террористы планировали после совершения диверсионно-террористического акта выехать в Сирию для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство», — говорится в сообщении спецслужбы.

Сейчас силовики решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце декабря 2016 года в Дагестане задержали семь членов законспирированной группы сторонников террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовивших теракты в московском регионе. У задержанных изъяли большое количество оружия, гранат и компоненты взрывных устройств. По данным спецслужб, экстремисты готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

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Ria.ru. В Москве задержали террористов ИГ*, готовивших теракты на транспорте
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