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Манчестерский террорист готовился к атаке около года

Манчестерский террорист готовился к атаке около года
26 мая 2017 - 10:33 AMT

PanARMENIAN.Net - Предполагаемый исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди начал подготовку к нападению минимум за год.

22-летний мужчина приблизительно за 12 месяцев до атаки открыл в банке счет, который впоследствии использовал, чтобы приобрести поражающие элементы для самодельного взрывного устройства, пишет Deutsche Welle со ссылкой на издание The Times.

Чтобы не вызывать подозрений, он делал закупки в различных магазинах, в частности, в хозяйственной фирме B&Q, занимающейся розничной торговлей, и в компании Screwfix в пригороде Манчестера. Он специально планировал поездки в эти торговые точки на разные дни. Все покупки были выполнены до середины апреля, когда Абеди ненадолго уехал в Ливию.

Между тем британская полиция 26 мая сообщила, что арестовала мужчину неподалеку от Мосс Сайда в округе Большой Манчестер по делу о теракте на концерте Арианы Гранде. Таким образом, на данный момент общее число содержащихся под стражей в рамках данного расследования составляет восемь, двое были отпущены без предъявления им обвинений.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» 22 мая погибли 22 человека, 64 были ранены. Состояние 20 пострадавших врачи оценили как критическое. Правоохранительные органы исходят из того, что террорист-смертник - 22-летний Салман Абеди, предположительно приведший в действие взрывное устройство, действовал не в одиночку.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Манчестерский террорист около года готовился к атаке
The Independent. Manchester attacker Salman Abedi 'planned attack for at least a year'
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