США признали гибель более 100 мирных жителей в результате авиаудара по Мосулу
26 мая 2017 - 10:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.
По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием. Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий. Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли, пишет BBC.
Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.
Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.
Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.
Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.
Photo: AP
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