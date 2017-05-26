США признали гибель более 100 мирных жителей в результате авиаудара по Мосулу

PanARMENIAN.Net - Командование вооруженных сил США признало, что в результате авиаударов по позициям экстремистской группировки «Исламское государство» рядом с иракским Мосулом погибли по меньшей мере 105 мирных жителей.

По заявлению военных, их целью были два снайпера из ИГ с высокоточным оружием. Однако в результате авиаудара сдетонировали боеприпасы, хранившиеся в одном из зданий. Мирные жители, находившиеся в этом здании, погибли, пишет BBC.

Один из свидетелей авиаудара на земле говорил, что в здании находились еще 36 безоружных людей, однако командование армии США сказало, что такой информацией не располагает.

Ранее американцы говорили о необходимости этих авиаударов для помощи иракским военным в освобождении Мосула.

Предугадать присутствие мирных жителей в помещении, ставшем целью бомбардировки, было невозможно, объяснили представители военного командования США.

Между тем журналисты утверждают, что число погибших мирных жителей составляет 200 человек.