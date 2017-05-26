Энтузиасты выяснили, насколько большим будет Дрогон в седьмом сезоне «Игры престолов»

PanARMENIAN.Net - Телеканал HBO опубликовал новый трейлер последнего сезона популярного сериала «Игра престолов». В кадре официального трейлера виден Дрогон, любимец матери драконов Дейенерис Таргариен.

В сети появился видеоролик, в котором проводится расследование, насколько огромным является Дрогон, один из трех «сыновей» Дейенерис. Он пролетает над полем солдат, и его размеры действительно впечатляют. Но насколько велик этот дракон, и превосходит ли он по размерам Балериона — самого крупного из всех, которым когда-либо владела династия Таргариенов?

В шестом сезоне пасть Дрогона была приблизительно размером с Тириона Ланнистера, а сейчас в нее могла бы поместиться сама Дэни. Это значит, что дракон вырос приблизительно на 25% где-то за год или два. Эйгон Завоеватель описывается как высокий мужчина, и пасть его дракона, Балериона, была намного больше его роста. Исходя из простых подсчетов, можно прийти к выводу, что он в два раза больше Дрогона, пишет Life.ru.

Но есть одно но. В книге сказано, что драконы растут в течение всей своей жизни, пока у них есть для этого пространство. Балерион умер в возрасте 200 лет, а Дрогон вымахал до такого размера всего за два-три года. То есть у него есть огромный потенциал, чтобы обогнать своего предшественника.

Пользуясь пропорциями дракона и Дэйенерис, энтузиасты вывели масштабы Дрогона в новом сезоне «Игры престолов». Всего за несколько сезонов летающая рептилия выросла до 32 метров в длину с размахом крыльев в 44,8 метра. Казалось бы, он огромен, но если сравнить его с тем же Балерионом на момент смерти, то размах его крыльев достигал 202 метров.

Получается, что, если бы Дрогон приземлился на современное футбольное поле, его крылья закрыли бы его половину. Крылья Балериона смогли бы вместить два таких поля. То есть его размеры можно было бы сравнить с пассажирским самолетом или кораблем-авианосцем, которые бы он тоже превзошел в размерах в полтора или два раза.

Получается, что, если Дейенерис продолжит хорошо заботиться о своих драконах, в ее распоряжении окажется собственный аэродром.

Фэнтези-сериал «Игра престолов», снятый по роману Джорджа Мартина, выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми» и шесть сезонов. Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Седьмая часть сериала станет предпоследней, показ стартует 16 июня.