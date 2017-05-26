Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда

PanARMENIAN.Net - Основатель Facebook Марк Цукерберг получил диплом почетного доктора юриспруденции Гарвардского университета, учебу в котором он бросил в 2005 году.

Соцсеть была создана в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда.

На церемонии вручения дипломов Цукерберг произнес торжественную речь, в ходе которой заявил, в частности, что родители гордятся им в первую очередь за поступление в Гарвард, пишет Meduza со ссылкой на The Verge.

На церемонии вручения дипломов присутствовали родители и жена новоиспеченного выпускника.

Речь Цукерберга транслировалась в прямом эфире на странице Гарварда в фейсбуке. Пользователи заметили в транскрипции слов множество ошибок и бессмысленных сочетаний букв. В Facebook заявили, что за расшифровку отвечал университет.

Марк Цукерберг бросил Гарвард в 2005 году, вскоре после переезда в Калифорнию для развития созданной им в общежитии соцсети Facebook.