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Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда

Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда
26 мая 2017 - 12:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель Facebook Марк Цукерберг получил диплом почетного доктора юриспруденции Гарвардского университета, учебу в котором он бросил в 2005 году.

Соцсеть была создана в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда.

На церемонии вручения дипломов Цукерберг произнес торжественную речь, в ходе которой заявил, в частности, что родители гордятся им в первую очередь за поступление в Гарвард, пишет Meduza со ссылкой на The Verge.

На церемонии вручения дипломов присутствовали родители и жена новоиспеченного выпускника.

Речь Цукерберга транслировалась в прямом эфире на странице Гарварда в фейсбуке. Пользователи заметили в транскрипции слов множество ошибок и бессмысленных сочетаний букв. В Facebook заявили, что за расшифровку отвечал университет.

Марк Цукерберг бросил Гарвард в 2005 году, вскоре после переезда в Калифорнию для развития созданной им в общежитии соцсети Facebook.

Ссылки по теме:
Meduza: Марк Цукерберг получил диплом Гарварда. Он бросил университет в 2005 году
The Telegraph. Mark Zuckerberg finally gets his Harvard degree - 12 years after dropping out
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