Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда
26 мая 2017 - 12:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель Facebook Марк Цукерберг получил диплом почетного доктора юриспруденции Гарвардского университета, учебу в котором он бросил в 2005 году.
Соцсеть была создана в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда.
На церемонии вручения дипломов Цукерберг произнес торжественную речь, в ходе которой заявил, в частности, что родители гордятся им в первую очередь за поступление в Гарвард, пишет Meduza со ссылкой на The Verge.
На церемонии вручения дипломов присутствовали родители и жена новоиспеченного выпускника.
Речь Цукерберга транслировалась в прямом эфире на странице Гарварда в фейсбуке. Пользователи заметили в транскрипции слов множество ошибок и бессмысленных сочетаний букв. В Facebook заявили, что за расшифровку отвечал университет.
Марк Цукерберг бросил Гарвард в 2005 году, вскоре после переезда в Калифорнию для развития созданной им в общежитии соцсети Facebook.
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