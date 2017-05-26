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Следствие по делу блогера Лапшина в Азербайджане завершено

Следствие по делу блогера Лапшина в Азербайджане завершено
26 мая 2017 - 13:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Следствие по уголовному делу блогера Александра Лапшина, содержащегося в бакинском следственном изоляторе номер 1, завершено. Об этом сообщил его адвокат Эдуард Чернин.

«Да, следствие завершилось. После праздников (имеется в виду День Республики, который отмечается в Азербайджане 28-29 мая - ред.) материалы дела будут представлены для ознакомления Лапшину и мне, а затем отправлены на рассмотрение суда», - сказал адвокат, пишет ТАСС.

По его словам, Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия. «Я только что встречался с ним (Лапшиным), состояние его нормальное», - отметил Чернин.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшин (Puerrtto) был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны.

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Tass.ru. Следствие по делу блогера Лапшина завершено
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