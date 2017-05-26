Компьютер окончательно победил людей в игру го

PanARMENIAN.Net - В марте 2016 года алгоритм на базе нейросети AlphaGo смог одержать победу против одного из сильнейших в мире игроков в го Ли Седоля, что стало очередным поводом для дискуссий о превосходстве нейросетей в решении традиционно «человеческих» задач.

До недавнего времени считалось, что компьютеры не могут победить человека в го, так как помимо стратегического мышления эта настольная игра требует интуитивного подхода.

В рамках нового испытания AlphaGo против нейросети выступил уже сильнейший в мире игрок Кэ Цзе. В ходе двух из трех запланированных партий программа смогла победить, это означает, что даже в случае победы Кэ Цзе в третьей партии победителем матча будет признан AlphaGo, пишет RB со ссылкой на The Verge.

По словам главы DeepMind, в течение первых 100 ходов в рамках второй партии Цзе был ближе к победе над AlphaGo, чем кто-либо другой, игравший против «мастер-версии» алгоритма. Впоследствии, однако, программе все же удалось обыграть изменчивую стратегию Цзе.

«Вторая партия отличалась от предыдущей. AlphaGo делал ходы, которые противоречили моим представлениям о том, как максимизировать шансы на победу. В середине игры мне также казалось, что я был очень близок к победе, однако это, возможно, не то, что было на уме у AlphaGo. Я немного расстроен, чувствую сожаление, так как мне казалось, что я играл очень хорошо», – сказал Кэ Цзе по итогам партии.

Ранее подобные успехи нейросетей в игре го прогнозировали на десятилетия вперед, а не на 2010-е годы.