Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны

PanARMENIAN.Net - 26 мая, около 11:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армен Рафикович Арутюнян, 1996 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.

20 мая, около 07:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Карен Сарибекович Даниелян, 1996 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

28 апреля, около 09:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Мгер Феликсович Арзуманян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.

24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.