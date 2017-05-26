Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
26 мая 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - 26 мая, около 11:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армен Рафикович Арутюнян, 1996 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
«Министерство обороны Арцаха разделяет боль тяжелой утраты и выражает свою поддержку членам семьи, родным и сослуживцам погибшего военнослужащего», – говорится в сообщении.
20 мая, около 07:20 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР), дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Карен Сарибекович Даниелян, 1996 г.р. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
28 апреля, около 09:30 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика, НКР), дислоцированной в южном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий Мгер Феликсович Арзуманян (1998 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
24 апреля, около 17:50 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в восточном направлении линии соприкосновения, вследствие нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий Нарек Амаякович Арутюнян, 1997 г.р.
Самое значимое
После чего архиепископ Севан Гарибян рассказал президентской чете об Армянской церкви и армянском народе
«Желаю Вам доброго здоровья, все новый успехов в Ваших инициативах, а дружественному народу Ирана – прочного мира и благоденствия», – говорится в поздравительном послании Саргсяна
Американский штат Техас стал 46-м штатом США, признавшим Геноцид армян. Палата представителей Техаса единогласно приняла резолюцию номер 191 «О признании Геноцида армян»
В заявлении ведомства говорилось, что «Турция справедливо ожидает, что власти США выступят против этого решения и откажутся от досрочного помилования Сасуняна»
Partner news
Самое читаемое в разделе
Азербайджанцы напали на армянскую колонну и устроили драку во время акции ко Дню Победы в Петербурге
Российский эксперт: Армяне на «Бессмертном полку» имели полное право на использование карабахской символики
Сюжет
Последние новости
Компьютер окончательно победил людей в игру го В рамках нового испытания AlphaGo против нейросети выступил уже сильнейший в мире игрок Кэ Цзе. В ходе двух из трех запланированных партий программа смогла победить
Следствие по делу блогера Лапшина в Азербайджане завершено Лапшин все еще находится в медпункте следственного изолятора, куда был помещен в середине апреля с диагнозом тахикардия
Цукерберг спустя 12 лет все-таки получил диплом Гарварда На церемонии вручения дипломов присутствовали родители и жена новоиспеченного выпускника
Энтузиасты выяснили, насколько большим будет Дрогон в седьмом сезоне «Игры престолов» (видео) В шестом сезоне пасть Дрогона была приблизительно размером с Тириона Ланнистера, а сейчас в нее могла бы поместиться сама Дэни