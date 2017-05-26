Роналду грозит 5 лет тюремного заключения

PanARMENIAN.Net - Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в адрес нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

По подсчетам органов, в течение каждого года в период с 2011 по 2013 год футболист уклонялся от уплаты более чем €600 тысяч, что можно квалифицировать как уголовное преступление. Тюремный срок, который может грозить Роналду по совокупности этих нарушений, — пять лет, сообщает Championat.com со ссылкой на Marca.

Однако министерство финансов признало, что на вынесение приговора могут повлиять различные смягчающие факторы — признание футболистом своей вины и полная выплата укрытой суммы. Это может привести к сокращению назначенного срока до 15 месяцев. Кроме того, расследованию может подвергнуться деятельность юристов Роналду.

Ранее форвард «Барселоны» и аргентинской сборной по футболу Лионель Месси был приговорен к 21 месяцу тюрьмы из-за махинаций с налогами. Соответствующий приговор испанской системы правосудия подтвердил 24 мая Верховный суд страны. Отец спортсмена Хорхе Орасио Месси, получил смягченный приговор – срок лишения свободы сокращен с 21 до 15 месяцев. Спортсмен и его отец обвинялись в уклонении от уплаты налогов на сумму почти в €4,1 млн.