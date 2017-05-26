Исследование: Использование смартфонов делает людей более рациональными
26 мая 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Во время использования смартфонов люди оказались более склонны принимать рациональные и неэмоциональные решения, чем при использовании компьютера. Исследование было опубликовано в журнале Computers in Human Behavior.
Исследователи предложили 1010 добровольцам решить известную «проблему вагонетки» – мысленный эксперимент, по условиям которого неуправляемая вагонетка несется по рельсам, к которым привязаны пять человек. Испытуемый может переключить стрелку, направив вагонетку на другой путь, где находится лишь один связанный человек. И, если с точки зрения утилитаризма правильнее пожертвовать одним человеком ради пятерых, то с точки зрения морали лучше вообще не вмешиваться, тем самым не становясь убийцей, пишет Gazeta.ru.
Также им была предложена и другая версия задачи: теперь испытуемые находились на мосту, проходящем над рельсами, а рядом с ними стоял толстяк. Запасных путей в этом варианте не было. Единственным способом остановить вагонетку было столкнуть толстяка с моста на пути.
Участники, изучавшие условия эксперимента и дававшие ответы с помощью смартфона, оказались готовы столкнуть толстяка в 33,5% случаев, в то время как те, кто сидел за компьютером, сделали бы это лишь в 22,3% случаев. Пожертвовать одним человеком на путях ради пяти смогли бы 80,9% пользователей смартфонов и 76,9% пользователей ПК.
Как считают авторы исследования, все дело во временном отрезке, отведенном на принятие решения. В условиях дефицита времени, с которым сталкивались пользователи смартфонов, они психологически отдалялись от происходящего.
«Так как социальная жизнь, работа и даже шопинг осуществляются при помощи интернета, важно думать о том, как изменились контексты типичных этических ситуаций, с которыми нам приходится сталкиваться, и как на сотни миллионов людей влияет ежедневное использование мобильных устройств», – отмечают авторы исследования.
Photo: Reuters
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