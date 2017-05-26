Пользователи «Яндекс.Такси» выяснили, что стоимость поездки может зависеть от телефона клиента
26 мая 2017 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Разные пользователи приложения «Яндекс.Такси» начали делиться в социальной сети Facebook замечанием, что стоимость поездки по одному и тому же маршруту варьируется в зависимости от модели телефона клиента.
Так, москвичка Светлана Яворская опубликовала пост в котором рассказала о странностях алгоритма приложения, рассчитывающего цену поездки на «Яндекс.Такси». Яворская с другом Завеном Аваняном, меняя параметры приложения выяснили, что при выборе оплаты наличными стоимость и время поездки были ниже, чем при расчете банковской картой.
Вторым открытием стало то, что при выставлении одинакового маршрута и способа оплаты поездки на айфонах разных моделей цена различалась более чем на 100 рублей, что заставило пользователей выбрать другое приложение для заказа такси.
В комментариях к публикации Яворской компания написала, что это «эксперимент, который в некоторых случаях может сделать поездку дешевле».
«Это автоматический алгоритм, учитывающий сразу несколько факторов: насколько часто вы пользуетесь «Яндекс.Такси», сколько водителей в вашем районе и есть ли пробки по выбранному маршруту. От модели устройства или способа оплаты алгоритм ценообразования не зависит»,- написала компания.
Одано, ранее на подобное обстоятельство обратил внимание другой пользователь приложения: Дмитрий Клещевников в своем микроблоге твиттер написал, что на четырех разных телефонах цена поездки «Яндекс.Такси» рассчитана по-разному. Компания тогда также ответила, что она «тестирует технологию».
В Ереване приложение «Яндекс.Такси» начало действовать с 1 июля 2016 года. Минимальная стоимость поездки составляет 200 драмов, за эту сумму можно проехать 2 км, далее за каждый км добавляется по 100 драмов (около 14,5 рублей). Сейчас в приложении «Яндекс.Такси» в столице Армении работает более 1000 машин.
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