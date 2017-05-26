В Египте боевики атаковали автобус с христианами: 26 человек погибли, десятки раненых
26 мая 2017 - 14:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Боевики открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте, убив и ранив десятки людей. Государственные СМИ сообщают о гибели по меньшей мере 26 человек и еще 25 раненых.
Reuters со ссылкой на губернатора Эль-Миньи сообщает о 23 погибших и 25 пострадавших.
Информационный сайт Al-Yawm al-Sabi сообщает, что в результате атаки погибли 24 человека, 16 ранены. Сайт ссылается на источники среди медиков.
Нападение на христиан-коптов произошло в провинции Эль-Минья в 250 км к югу от Каира, когда автобус направлялся в монастырь Святого Самуила, пишет BBC. По данным СМИ, копты возвращались в Эль-Минью из провинции Бени-Суэйф.
Копты в последнее время неоднократно подвергались атакам боевиков. Ответственность за нападения брало на себя «Исламское государство». В результате двух терактов, совершенных в церквях в Танте и Александрии 9 апреля, погибли по меньшей мере 46 человек.
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