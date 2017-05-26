Ереван - в топ-3 дешевых экскурсионных направлений для россиян на лето

PanARMENIAN.Net - Столица Армении вошла в тройку самых дешевых экскурсионных направлений для россиян на лето 2017 года. Об этом сообщили эксперты туроператора BSI Group.

В списке из 7 дешевых направлений Ереван занял второе место. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22.8 тысячи рублей. Сюда входит перелет Москва Ереван - Москва, три дня проживания в трехзведочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание, пишет Lenta.ru.

Первое место занял Минск.Путешествие в столицу Белоруссии обойдется одному человеку примерно в 18.5 тысячи рублей. Замыкает тройку Прага. За отдых в чешском городе российский путешественник заплатит от 22.9 тысячи рублей.

Четвертое место досталось Тбилиси с результатом в 23.5 тысячи рублей, пятое — Будапешту (23.8 тысячи рублей). На шестой строчке оказался Рим. Перелет с экскурсиями и проживанием обойдется туристу в итальянской столице в 25.7 тысячи рублей.

На последней, седьмой позиции рейтинга — Лондон. За путешествие туда отдыхающий из РФ отдаст примерно 38.5 тысячи рублей. При этом в сумму включено проживание в гостинице категории двух звезд, а не трех, как во всех остальных случаях.

Аналитическое агентство ТурСтат включило Ереван в десятку самых популярных у российских туристов городов СНГ для путешествий в праздничные дни мая 2017 года. По данным ТурСтат, в Ереван российские туристы приезжают в среднем на 3 дня и платят за проживание в отеле $55 в сутки.