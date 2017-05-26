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Сопредседатель МГ ОБСЕ: Стороны согласны на увеличение состава международных наблюдателей

Сопредседатель МГ ОБСЕ: Стороны согласны на увеличение состава международных наблюдателей
26 мая 2017 - 18:20 AMT

PanARMENIAN.Net - С Арменией и Азербайджаном достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей из офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршикана 7 человек. Об этом заявил российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов.

«Достигнута договоренность об увеличении численного состава международных наблюдателей на семь человек. С этим согласны обе стороны. Однако сохраняются разногласия по деталям, включая места размещения наблюдателей, порядок финансирования их деятельности и некоторые другие технические вопросы. Их согласованием занимается сейчас действующее австрийское председательство ОБСЕ вместе с соответствующими структурами Секретариата Организации, а также представителями сторон»,- отметил Попов, передает АПА.

Говоря о результатах состоявшейся 28 апреля в Москве трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана, сопредседатель отметил: «Любая встреча с участием конфликтующих сторон, на которой рассматриваются сущностные вопросы, полезна. Прошедшие в Москве консультации не были исключением. Прорыва не произошло, но его никто и не ожидал».

По его словам, в скором времени они вместе с коллегами по сопредседательству намереваются посетить регион, выяснить реакцию руководства Армении и Азербайджана и обсудить планы работы на перспективу, включая уровень дальнейших контактов сторон, а также круг вопросов, которые предстоит рассмотреть.

28 апреля при посредничестве России, министры иностранных дел Армении, РФ и Азербайджана обсудили в Москве карабахское урегулирование, договорившись продолжить контакты по всем обсуждавшимся вопросам. На встрече продолжилось обсуждение перспектив продвижения переговорного процесса по нагорно-карабахскому урегулированию. Была подчеркнута необходимость выполнения соглашений, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в апреле и июне 2016 года.

Ссылки по теме:
Apa.az. Российский сопредседатель: «Никто не ожидал прогресса от встречи министров в Москве» - ИНТЕРВЬЮ
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