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Познер: Церковь для меня неприемлемая организация

Познер: Церковь для меня неприемлемая организация
26 мая 2017 - 17:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал церковь «неприемлемой организацией». Такое заявление Познер сделал в ответ на вопрос о его отношении к Богу и религии.

«Я не отказался от веры, потому что я не был верующим. Да, меня крестили, но об этом я узнал не сразу. Моя мама была агностиком - она никогда не ходила в церковь, да и дома у нас о религии разговоров не было. Мой папа был атеистом, поэтому никогда не возникало вопросов о вере»,- сообщил ведущий, рассказывая о детстве.

Он отметил, что во время немецкого сопротивления, когда ему было пять лет, его оставили в одной религиозной французской семье, где его заставляли читать молитву перед сном.

«Знаете, у меня никогда не было убеждения, что существует некая сила, которой дали название Бог , и которая создала все и знает все; что есть ад и рай, а еще и чистилище. И чем больше я встречался с этим в литературе, тем меньше я в это верил»,- подчеркнул Познер.

По словам журналиста, он читал Библию, неоднократно читал Ветхий Завет и Новый Завет как по-английски, так и по-русски.

«Мое отношение сводится к тому, что религия - это еще и некая философия, некое восприятие мира, а что касается церкви - это совершенно другое. Это как сравнивать теорию марксизма и ЦК КПСС. Вы же понимаете, что это совершенно разные вещи. Теория марксизма – это одно, а ЦК КПСС – это совсем другое. Церковь для меня вообще неприемлемая организация, а религия – это определенная философия, с которой я не согласен»,- добавил Познер.

Познер - атеист, и неоднократно в своих передачах высказывал мнение о религии.

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