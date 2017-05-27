Минобороны РФ: Курды договорились с ИГ о выходе из Ракки на Пальмиру

PanARMENIAN.Net - Группировка «Исламское государство» договорилась с курдами о выходе боевиков из сирийского города Ракка в сторону Пальмиры. Об этом сообщил источник в Минобороны России.

По данным источника, российские военные в Сирии приняли меры для предотвращения этого, пишет РИА Новости.

«По информации, подтвержденной по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок ИГ достигнута договоренность об открытии для них безопасного «южного коридора». Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город, при условии что они направятся в район Пальмиры», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что после получения этих сведений, командование российской группировки войск в Сирии приняли меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении.

Пальмира — сирийский город, который находился под контролем ИГ с мая 2015 года. Он был освобожден от террористов весной 2016 года, однако в декабре экстремистам удалось снова взять его под свой контроль. 2 марта 2017-го сирийская армия вновь отбила Пальмиру, после чего для участия в разминировании города в Сирию были отправлены российские саперы.

Ракка — захваченный террористами ИГ город, который провозглашен ими в качестве своей «столицы» на территории Сирии. Освобождение Ракки считается одной из главных целей международной антитеррористической коалиции во главе с США, ведущей боевые действия против ИГ в Ираке и Сирии. Курдские формирования в составе «Сирийских демократических сил» входят в наземные подразделения, находящиеся под управлением коалиции.