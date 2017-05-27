Ученые открыли секрет долголетия жителей греческих деревушек на севере Крита
27 мая 2017 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученым удалось обнаружить одну-единственную причину, по которой в удаленных греческих деревушках на севере Крита так много здоровых долгожителей. Причина кроется в недавно обнаруженной разновидности гена, которая имеется у всех жителей этих деревень и, по всей видимости, защищает сердце, снижая уровень вредных жиров и холестерина.
Несмотря на то, что диета жителей области Милопотамос богата животными жирами, они не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обычно такой рацион прямиком приведет к проблемам со здоровьем, поскольку подобная пища содержит большое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина в крови, однако у жителей этих деревень этого не происходит. Правда, у них встречается диабет второго типа, как и в целом у населения Греции, но они не страдают от его обычных последствий, таких, например, как диабетическая нефропатия (почечная недостаточность), пишет BBC.
Исследования ученых из Института Сангера - британского геномного исследовательского центра, основанного благотворительным фондом Wellcome Trust, говорят о том, что у этих людей выявлена новая разновидность гена, имеющего положительное воздействие на работу сердца. Суть его в том, что он понижает уровень «плохих» натуральных жиров и «плохого» холестерина и фактически является уникальным для населения этих двух горных деревень.
Как сообщили ученые Института Сангера, из многих тысяч жителей других стран Европы, подвергшихся процессу секвенирования (расшифровки) генома, с такой же разновидностью нашелся только один человек - в Италии. Чтобы решить эту загадку, ученые расшифровали геном 250 жителей этих деревень.
Ученые говорят, что это открытие может помочь им понять, какие именно варианты гена, или аллели, играют роль в возникновении сосудистых заболеваний. А это, в свою очередь, может помочь объяснить, почему некоторые люди страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, а другие нет.
Удаленные деревеньки Зониана и Анойя расположены высоко в горах на севере Крита. Население там остается неизменным: мало кто приезжает туда на постоянное место жительства, и мало кто уезжает, зато долгожителей много.
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