За неделю Азербайджан обстрелял позиции Армии обороны НКР из минометов и АГС

PanARMENIAN.Net - 21-27 мая оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС не подверглась резким переменам.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-карабахской Республики) в течение недели ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня более 550 раз, на разных участках линии соприкосновения применив также 60-мм и 82-мм минометы, автоматические станковые и противотанковые гранатометы.

26 мая, около 11:45 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны НКР, дислоцированной в северном направлении линии соприкосновения, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий-контрактник Армен Рафикович Арутюнян, 1996 г.р.

Передовые подразделения Армии обороны НКР для подавления активности противника прибегли к ответным действиям, продолжив уверенно нести боевое дежурство.