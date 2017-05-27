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Новый трейлер «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам в истории телевидения (видео)

Новый трейлер «Игры престолов» установил рекорд по просмотрам в истории телевидения
 27 мая 2017 - 14:42 AMT

PanARMENIAN.Net - Проморолик седьмого сезона «Игры престолов» стал самым просматриваемым трейлером в истории телевидения.

Двухминутный клип за первые 24 часа после публикации набрал 61 миллион просмотров на YouTube, Facebook и Twitter. Отмечается, что это рекорд для трейлера любого телевизионного шоу, пишет Lenta.ru со ссылкой на Deadline.

Видео появилось в сети 24 мая. В нем один из главных героев сериала Джон Сноу объявляет, что началась Великая война.

Премьера новых эпизодов состоится 16 июля на телеканале HBO. Всего в сезоне будет семь серий.

«Игра престолов» выходит на HBO с 2011 года. Седьмой сезон станет предпоследним, съемки заключительной, восьмой части начнутся осенью. Литературной основой сериала стал цикл книг «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.

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Lenta.ru: Новый трейлер «Игры престолов» стал самым просматриваемым в истории телевидения
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