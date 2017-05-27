«Яндекс.Такси»: Стоимость поездки не зависит от модели смартфона заказчика и цвета его кроссовок

PanARMENIAN.Net - Стоимость поездки на «Яндекс.Такси» не зависит от модели телефона клиента. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net сообщил руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» Владимир Исаев.

Ранее разные пользователи приложения «Яндекс.Такси» начали делиться в социальной сети Facebook замечанием, что стоимость поездки по одному и тому же маршруту варьируется в зависимости от модели телефона клиента. Так, москвичка Светлана Яворская опубликовала пост в котором рассказала о странностях алгоритма приложения, рассчитывающего цену поездки на «Яндекс.Такси».

«На стоимость поездки главным образом влияют два фактора: количество свободных машин вокруг пользователя в момент заказа и пробки по маршруту, который указал человек в приложении. Два этих фактора в крупных городах меняются настолько часто, что цена может отличаться, даже если два пользователя стоят рядом и почти одновременно оформляют поездки по одинаковому маршруту. Никакой зависимости цены от моделей телефонов, а также от уровня доходов пользователя, от его текущего настроения и цвета кроссовок нет»,- сказал Исаев.

В комментариях к публикации Яворской компания написала, что это «эксперимент, который в некоторых случаях может сделать поездку дешевле».

На вопрос о том, проводится ли подобный «эксперимент, который в некоторых случаях может сделать поездку дешевле» также и в Армении, руководитель пресс-службы «Яндекс.Такси» ответил: «Нет, в Армении пока эксперимента не проводим, но планируем».

В Ереване приложение «Яндекс.Такси» начало действовать с 1 июля 2016 года. Минимальная стоимость поездки составляет 200 драмов, за эту сумму можно проехать 2 км, далее за каждый км добавляется по 100 драмов (около 14,5 рублей). Сейчас в приложении «Яндекс.Такси» в столице Армении работает более 1000 машин.