Как спортсмены не платят налоги и избегают соревнований с высоким налогообложением
27 мая 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Зачастую самые знаменитые спортсмены мира уклоняются от выплаты налогов. Кто они и как это делают.
Месси, офшорный скандал и условный срок
Полузащитник «Барселоны» Лионель Месси скрывал часть своих доходов с помощью фиктивных офшорных компаний. Впервые об уклонении Месси от уплаты налогов стало известно в 2013 году. А когда случился офшорный скандал в Панаме, среди всплывших документов оказались бумаги с подписями Лео Месси и его отца Хорхе Орасио Месси. На суде футболист заверял, что именно Хорхе Орасио Месси занимался его финансовыми делами, а он никогда не интересовался темой налогов и не обсуждал данный вопрос со своим отцом. По версии обвинения, футболист и его отец не выплатили налогов на сумму в 4.1 млн евро.
В рамках расследования футболист уже заплатил около 10 млн евро штрафа, а его отец предложил суду пойти на мировую, выплатив ещё 15 млн. Но суд отверг предложение. Вконце концов, Месси был приговорен к 21 месяцу условного срока, отец – на 15 месяцев условно. Месси также обязан заплатить штраф в размере 2,1 миллиона евро.
Роналду, €600 тысяч неуплаченных налогов, штраф в €8 млн
Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в адрес нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. По подсчетам органов, в течение каждого года в период с 2011 по 2013 год футболист уклонялся от уплаты более чем €600 тысяч, что можно квалифицировать как уголовное преступление. Тюремный срок, который может грозить Роналду по совокупности этих нарушений, — пять лет. Также ему грозит штраф в €8 млн.
Однако министерство финансов признало, что на вынесение приговора могут повлиять различные смягчающие факторы — признание футболистом своей вины и полная выплата укрытой суммы. Впрочем, Роналду добровольно заплатил 6 млн евро налога еще до официального обвинения в невыполнении им налоговых обязательств.
А сколько заробатывает Роналду? Сложно сказать, он может заработать 1.9 млн долларов за 6 часов и 45 минут, что составляет 4,691 долларов в минуту, как указано в рекламном контракте Роналду с компанией Toyota.
Кто им в этом помогает
В 2016-ом году немецкое издание «Шпигель» заявило, что Роналду скрыл налоги на сумму в 150 миллионов евро. Как утверждает издание, футболист использовал схему, разработанную его агентом Хорхе Мендешем – сокрытие налогов было произведено в офшорных организациях. При этом, как пишет налоги скрывал также другой клиент Мендеша – главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12 миллионов евро). Нападающий «Монако» Радамель Фалькао и защитник «Реала» Фабиу Коэнтрау подозреваются в уклонении от уплаты налогов в Испании, Колумбиец, ранее выступавший за «Атлетико», обвиняется в неуплате 5,6 миллионов евро, а португалец – 1,29 миллионов. Оба футболиста пользуются услугами одного агента - Жорже Мендеша.
Диего Марадона
В 2001 году Легендарного аргентинца оповестили, что еще со времен его игры за итальянский «Наполи», в 1980-х годах, он за семь лет задолжал стране более 20 миллионов долларов в виде неуплаченных налогов. Пока Марадона это дело отрицал, сумма возросла почти до 50 милионов. Во время разбирательств, у экс-футболиста были конфискованы часы Rolex (дважды), а также сережка с бриллиантом. Которая, кстати, позже была продана на аукционе за 25 тысяч евро.
А вот на самого Марадону арест так и не был наложен. Более того, налоговая инспекция Италии в итоге сняла обвинения с аргентинца.
Луиш Фигу, доходы с права на имидж
Звезда португальской сборной и обладатель «Золотого мяча» 2000 года по мнению испанского суда недоплатил налогов в период с 1997 по 1999 годы, в бытность игроком «Барселоны». Доходы с продажи права на имидж игрока – самое часто встречающееся явление в схемах уклонения от уплаты налогов футболистами. Верховный суд Испании постановил, что португалец должен вернуть государству 2,4 миллиона евро.
Рафаэль Надаль
Министерство финансов Испании в 2012-ом обязало известного теннисиста изменить налоговый адрес. Его фирмы платили налоги в Стране Басков, но никакой деятельности там не вели. Когда этот факт стал известен, теннисист объяснил, что зарегистрировал свои фирмы в Стране Басков, послушавшись плохого совета. При этом он добавил, что за все время оплаты налогов в Стране Басков, его фирмы перечислили казне 20 миллионов евро.
Почему спортсмены не любят платить налоги
Как отмечает агент известного спринтера Усейна Болта, Рик Симмс, участвовать в некоторых соревнованиях абсолютно невыгодно, поскольку спортсмен обязан заплатить налоговикам больше, нежели может заработать. Самый яркий пример подобной ситуации – Великобритания.
И именно поэтому Болт не участвует в соревнованиях в UK, исключением стала только Олимпиада и только потому, что Олимпийский комитет заставил местное правительство ввести временные «налоговые каникулы», чтобы спортсмены могли спокойно приехать, заработать медали и деньги и уехать с ними.
Рафаэль Надаль также старается не участвовать в соревнованиях в Англии, даже если они относятся к важным этапам (типа Уимблдона), заменяя их на участие в других турнирах. «Я играю в UK и теряю деньги», отмечает теннисист. Тоже самое можно сказать про многих других спортсменов высокого уровня.
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