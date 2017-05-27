В Манчестере арестовали еще двух подозреваемых в причастности к теракту
27 мая 2017 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция утром 27 мая задержала еще двух подозреваемых в связи с делом о теракте на стадионе «Манчестер Арена».
Всего по подозрению в причастности ко взрыву были задержаны 13 человек, при этом двое из них уже отпущены на свободу. В ночь на 27 мая были проведены обыски в квартирах подозреваемых, сообщила полиция Манчестера, пишет Deutsche Welle.
26 мая шеф антитеррористического отдела полиции Великобритании Марк Роули заявил, что уже задержаны большинство участников группировки, связанной с Салманом Абеди, который привел в действие взрывное устройство во время выступления американской звезды Арианы Гранде. По информации газеты The Guardian, в их числе - отец и трое братьев преступника, арестованные в Великобритании и Ливии.
23-летняя Ариана Гранде, заявила, что выступит в Манчестере с благотворительным концертом, средства от которого пойдут в помощь семьям жертв и пострадавшим от теракта. Певица выразила сочувствие погибшим и раненым и восхищение бесстрашием и единодушием жителей Манчестера. «В ответ мы должны еще крепче сплотиться, больше помогать друг другу, любить друг друга, громче петь и жить, проявляя еще большее сопереживание и великодушие», - написала Гранде на странице в Twitter.
Взрыв на концерте Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 23 мая. В результате погибли 22 человека, более 60 зрителей получили ранения. Полиция установила личность террориста, осуществившего самоподрыв. По данным британских СМИ, Салман Абеди родился в 1994 году в Манчестере, его родители - беженцы из Ливии. Всего в их семье было четверо детей. Незадолго до осуществления теракта Абеди вернулся из поездки в Ливию, где у него проживают родственники.
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