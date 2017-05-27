ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Египте

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» 27 мая взяла на себя ответственность за нападение на автобус с коптскими верующими в Египте.

Нападение совершила одна из входящих в состав ИГ групп, пишет Deutsche Welle со ссылкой на сообщение близкого к ИГ агентства Amaq.

В результате нападения на автобус с верующими, направлявшийся в один из монастырей, расположенных на юге Египта, в пятницу погибло не менее 29 человек. Среди жертв много детей. Инцидент произошел в 200 километрах от Каира.

В качестве ответной меры египетская армия осуществила авианалет на тренировочные лагеря джихадистов в Ливии. Целью авианалета были шесть лагерей в прибрежном городе Дерна.

Христиане составляют примерно 10 процентов населения Египта и в последнее время не раз становились жертвами атак исламских экстремистов.

Только в начале апреля 2017 года в результате двойного теракта в двух коптских церквях в Пальмовое воскресенье (Вербное воскресенье в русской православной церкви. - ред.) погибли более 45 человек, множество верующих были ранены. Ответственность за атаку и тогда взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ).