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Британия понизила уровень террористической угрозы: Военные будут выведены с улиц городов

Британия понизила уровень террористической угрозы: Военные будут выведены с улиц городов
27 мая 2017 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти Великобритании вновь понизили уровень угрозы теракта, который был повышен да максимального после теракта в Манчестере. Это стало результатом интенсивной работы полицейских за последние 24 часа, заявила 27 мая премьер-министр страны Тереза Мэй.

По ее словам, как следствие с 29 мая военнослужащие будут выведены с улиц городов, пишет Deutsche Welle.

Высший, «критический» уровень террористической угрозы был введен после теракта на поп-концерте в Манчестере 22 мая, в результате которого погибли 22 человека. Он означает, что власти усматривают непосредственную опасность совершения теракта. При нынешнем «строгом» уровне она расценивается как очень вероятная.

Между тем сотрудники правоохранительных органов задержали еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Манчестере. Таким образом, под стражей находятся 11 человек. Глава отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марк Роули заявил вечером 26 мая о больших успехах в расследовании. По его словам, поймана уже большая часть сети, стоящей за взрывом на концерте певицы Арианы Гранде.

Взрыв на концерте Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 23 мая. В результате погибли 22 человека, более 60 зрителей получили ранения. Полиция установила личность террориста, осуществившего самоподрыв. По данным британских СМИ, Салман Абеди родился в 1994 году в Манчестере, его родители - беженцы из Ливии. Всего в их семье было четверо детей. Незадолго до осуществления теракта Абеди вернулся из поездки в Ливию, где у него проживают родственники.

Photo: Reuters
Ссылки по теме:
Reuters. UK threat level lowered as police close on bomber's network
Deutsche Welle: Великобритания понизила уровень террористической угрозы
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