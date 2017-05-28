В ереванском музее Комитаса открылась выставка немецкой художницы
28 мая 2017 - 17:38 AMT
PanARMENIAN.Net - В музее имени Комитаса 28 мая в рамках мероприятий Aurora состоялось открытие выставки немецкой художницы Ютты Бош, которая черпала вдохновение для своего творчества в музыке армянского композитора Комитаса.
«Я влюбилась в музыку Комитаса. Особенно впечатлили его минатюры, в основе которых - «журавль». Когда вы влюблены, вы открываете свое серцде. Я слушала всем сердцем музыку Комитаса, я слушала ушами , сердцем, каждой клеточкой своего организма, музыка проникала все глубже. Этот процесс дал мне счастье и обегчение», - сказала художница.
В музее представлены ряд работ Ютты Бош, исполненные в красном цвете.
Квартет им. Комитаса сыграл десять произведений великого арямнского композитора. Также дочь Нубара Афеяна – Елена сорвала овации зала, исполнив песню Комитаса, которая была написана в 11 веке.
На мероприятии присутстствовали сооснователи премии Aurora Нубар Афеян, Рубен Варданян, посол Германии в Армении Матиас Кислер.
Вечером 28 мая состоится церемония вручения второй премии Aurora Prize for Awakening Humanity.
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