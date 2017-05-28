В ереванском музее Комитаса открылась выставка немецкой художницы

PanARMENIAN.Net - В музее имени Комитаса 28 мая в рамках мероприятий Aurora состоялось открытие выставки немецкой художницы Ютты Бош, которая черпала вдохновение для своего творчества в музыке армянского композитора Комитаса.

«Я влюбилась в музыку Комитаса. Особенно впечатлили его минатюры, в основе которых - «журавль». Когда вы влюблены, вы открываете свое серцде. Я слушала всем сердцем музыку Комитаса, я слушала ушами , сердцем, каждой клеточкой своего организма, музыка проникала все глубже. Этот процесс дал мне счастье и обегчение», - сказала художница.

В музее представлены ряд работ Ютты Бош, исполненные в красном цвете.

Квартет им. Комитаса сыграл десять произведений великого арямнского композитора. Также дочь Нубара Афеяна – Елена сорвала овации зала, исполнив песню Комитаса, которая была написана в 11 веке.

На мероприятии присутстствовали сооснователи премии Aurora Нубар Афеян, Рубен Варданян, посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Вечером 28 мая состоится церемония вручения второй премии Aurora Prize for Awakening Humanity.