Нубар Афеян рассказал, как спаслась его семья в годы Геноцида и объявил о старте нового проекта

PanARMENIAN.Net - Сооснователь премии АврораНубар Афеян в музее Комитаса в Ереване объявил о новом благотворительном проекте, который будет заниматься реконструкциями церквей по всему миру.

Благотворительная программа стала реальна благодаря поддержке фонда Роберта Боша.

Как передает корреспондент PanARMENIAN.Net Нубар Афеян также поделился историей своей семьи. Он рассказал, что в годы Геноцида армян его деда спасли немецкие офицеры.

«Я раньше об этом никогда не рассказывал публично: моего деда и его брата от казни спасли немцы. Турки их арестовали, как интеллектуалов, и собирались казнить. Поезд в котором перевозили армян из Стамбула остановился на одной из станций подконтрольных немецкой армии. Немецкие офицеры вошли в вагон и вытащили оттуда нескольких человек, среди которых и был мой дед со своим братом. Немцы дали им форму и два года держали в своем гарнизоне в качестве своих солдат. Поэтому связь с Германией очень важна для моей семьи», - рассказал Нубар Афеян.

Он отметил, что праивтельство Германии приняло около миллиона беженцев.

В свою очередь, посол Германии Матиас Кислер заявил, что для него «большая привелигия и честь присутствовать» на мероприятии.

«Спасибо за возможность рассмотреть армяно-немецкие отношения сквозь призму истории. В Армении я вижу развивающийся сектор технологий, который может сорвеноваться со многими международными школами - «АЙБ», Тумо, инициатива «Аврора» – проект, который смотрит вперед, смотрит в будущее. Существование и проведение таких проектов - это решение сделать Армению лучше», - сказал Кислер.

Ранее сообщалось, что в музее имени Комитаса 28 мая в рамках мероприятий, посвященных премии Аврора,состоялось открытие выставки немецкой художницы Ютты Бош, которая черпала вдохновение для своего творчества в музыке армянского композитора Комитаса.