В концертном зале в Ереване проходит 2-я международная премия Aurora

PanARMENIAN.Net - В концертном комплексе «Амалир» проходит церемония вручения международной гуманитарной премии Aurora.

Как отметил ведущий церемони известный писатель и обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в 2017 году премия проходит 28 мая, в День Первой Республики, что «символизирует и воплощает стойкость армянского народа».

На премию в 2017 году номинированы Фартун Адан и Ильвад Эльман, Джамиля Афган, Том Катина, Мухаммед Дарвин, Денис Муквеге.

В зале присутствует президент Армении Серж Саргсян с супругой Ритой Саргсян, основатели премии Рубен Варданян, Нубар Афеян, также известные армянские и мировые деятели культуры и спорта, в числе которых капитан сборной Армении по футболу и нападающий «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Победительница первой премии Aurora 2016 года Маргерит Баранкитс в своем приветственном слове заявила, что инициатива помогла ее родному краю возродиться.

«Представьте себе, как Aurora действует на жизнь бурундийских беженцев. Аврора показывает, что мы можем мечтать, мы можем возрождать. Многие дети теперь могут ходить в школы. Я призываю всех присоедниться к Aurora, к Рубену Варданяну, Нубару Афеяну», - сказала Баранкитс.

Перед началом церемонии в разговоре с корреспондентом PanARMENIAN.Net армянский гроссмейстер Левон Аронян сказал, что также приветствует инициативу.

«Это отличный способ отблагодарить тех, кто спасал армян во время Геноцида, совершенного Османской империей», - сказал Аронян.

Имя победителя станет известно в конце церемонии.