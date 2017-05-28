Том Катена стал лауреатом гуманитарной премии «Аврора»

PanARMENIAN.Net - Американский врач Том Катена, работающий в Нубийских горах в Южном Судане, стал лауреатом второй гуманитарной премии «Аврора».

Доктор Катена – единственный врач госпиталя Mother of Mercy, где получают медицинскую помощь более 750 000 местных жителей.

Как передает корреспондент PanARMENIAN.Net награду победителю вручил великий французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур.

«Аврора» – 2017 года, присуждаемой Гуманитарной инициативой «Аврора» от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, было объявлено на прошедшей в Ереване церемонии.

В 2017 году на премию было получено 550 заявок из 66 стран.

Доктор Катена получит грант в размере 100 000 долларов и возможность продолжить эстафету добра, пожертовав прилагающуюся к премии награду в 1 млн долларов выбранным им организациям. Доктор Катена разделит награду между Фондом «Африканская медицинская миссия» (AMHF, США), Aktion Canchanabury (Германия) и Советом католической медицинской миссии (CMMB, США).