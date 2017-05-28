Клуни не смог прибыть на «Аврору», но сердцем и душой в Ереване
28 мая 2017 - 23:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный голливудский актер, обладатель премии «Оскар», филантроп, глава отборочной комиссии премии «Аврора» Джордж Клуни не прибыл в Армению, но он в Ереване сердцем и душой. Об этом рассказал сам актер в видеобращении к гостям «Аврора».
Церемония вручения международной гуманитарной премии«Аврора» проходила 28 мая в Ереване.
«Я всем сердцем и всей душой сегодня с вами. Простите меня, что не смог прибыть в Ереван. Герои 2017 года - герои нашего времени», - отметил актер.
Клуни рассказал, что сам вырос в такой семье, где не было принято заботиться только о себе.
«Я сожалею, что не нахожусь в Ереване, но если бы я был там, моя жена родила бы близнецов без меня здесь, и меня не пустили бы домой», - сказал актер.
Ранее сообщалось, что американский врач Том Катена, работающий в Нубийских горах в Южном Судане, стал лауреатом второй гуманитарной премии «Аврора».
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