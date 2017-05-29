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Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Квадрат» Рубена Эстлунда
29 мая 2017 - 10:30 AMT

PanARMENIAN.Net - Главный приз Каннского кинофестиваля в 2017 году получил фильм «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда. Лауреат «Золотой пальмовой ветви» был назван на церемонии закрытия 70-го фестиваля 28 мая.

Главные роли в картине исполнили Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст и Терри Нотари, пишет Lenta.ru.

В фильмографии Эстлунда также такие работы, как «Гитара-монголоид», «Добровольно-принудительно» и «Форс-мажор».

Премию второго по значимости конкурса Каннского фестиваля «Особый взгляд» получил фильм «Человек чести» иранца Мохамеда Расулофа, объявило жюри конкурса в субботу во главе с Умой Турман, пишет РИА Новости. Картина «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева получила специальный приз жюри.

В конкурсе участвовали 18 фильмов.

Приз за лучшую мужскую роль получил американский актерХоакин Феникс, сыгравший в ленте Линн Рэмси «Ты никогда здесь не был». Лучшей актрисой названа Диана Крюгер за фильм Фатиха Акина «Из ниоткуда».

Спецприз конкурса получил французский актер и режиссер Матье Амальрик с картиной «Барбара». Лучшей актрисой признана Жасмин Тринка за роль в картине Fortunata Сержио Кастеллитто. Приз за лучшую режиссуру взял американец Тейлор Шеридан за картину «Ветреная река». Приз жюри вручили мексиканскому режиссеру Мишелю Франко за фильм «Дочери апреля».

Программа «Особый взгляд» была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают «необычные и смелые» картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время ее лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук.

70-й Каннский кинофестиваль проходит на юго-востоке Франции с 17 по 28 мая.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: Назван лауреат «Золотой пальмовой ветви»
Ria.ru: Иранский фильм "Человек чести" получил премию "Особый взгляд" в Каннах
Variety. Cannes Awards: Controversial Swedish Satire ‘The Square’ Wins Palme d’Or
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