Армянские борцы завоевали золото, серебро и бронзу на международном турнире в Белоруссии
29 мая 2017 - 10:23 AMT
PanARMENIAN.Net - Молодежная сборная Армении по борьбе 26-27 мая приняла участие в молодежном турнире в Белоруссии. Армянские борцы завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.
Юниоры соревновались вместе со взрослыми.
Чемпионами в Белоруссии стали Арсен Арутюнян (весовая категория 57 кг) и Гегам Галстян (65 кг). Серебряных медалей удостоились Карен Зурабян (57 кг), Геворг Мхеян (70 кг) и Оганес Магакян (125 кг). А Вардкес Карапетян (65 кг), Арман Андреасян (70 кг) и Оганес Мхитарян (86 кг) поднялись на третью ступеньку пьедестала почета, пишет пресс-служба НОК Армении.
Старший тренер сборной Аветик Варданян отметил, что, в общем, он доволен выступлением ребят. До чемпионата Европы есть время для работы над ошибками.
Сейчас молодежная сборная по вольной борьбе находится во Владикавказе, где до 10 июня проведет учебно-тренировочный сбор.
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