Книга Бреиовой «Кухня Гаяне Джан» заняла второе место на Всемирном конкурсе кулинаров
29 мая 2017 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Книга «Кухня Гаяне-Джан» известного российского ресторатора и телеведущей Гаяне Бреиовой заняла второе место в категории Woman Chef на Всемирном конкурсе кулинарных книг Gourmand 2017. Об этом на своей странице в Facebook сообшила сама Бреиова.
«Best in the world Gourmand Cook Books Awards 2017 завершился! Как сильно я люблю гастрономию! Как искренне я радуюсь и влюбляюсь в людей, которые посвятили себя и свою жизнь этому невероятному, красивому, важному, вкусному делу. Моя первая книга «Кухня Гаяне Джан» заняла 2 место в мире в категории Woman Chef, первого места удостоилась прекрасная испанка, третьего - китаянка»,- написала Бреиова.
По ее словам, об армянской кухне узнали 200 представителей разных стран и континентов.
Родившаяся в Ереване Гаяне Бреиова в 1992 году уехала из Армении, в 1994 году переехала в Москву. Сейчас она - известный оссийский ресторатор, бренд-шеф и телеведущая, владеет несколькими рестораноми в Москве, популяризует армянскую кухню, а также активно развивает такое направление в кулинарии, как сыроедение.
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