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В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте

В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте
29 мая 2017 - 11:37 AMT

PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Великобритании задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице манчестерской полиции в Twitter.

Речь идет о 25-летнем мужчине, задержанном «по подозрению в причастности к террористическому акту». Имя подозреваемого не называется. В полиции также напомнили, что двух из 14 задержанных отпустили на свободу, пишет Deutsche Welle.

Ранее британская полиция пришла к выводу, что террорист Салман Абеди, устроивший теракт на концерте в Манчестере, был частью джихадистской группировки. Его брат, также арестованный правоохранительными органами по подозрению в причастности к теракту, сообщил на допросе, что и он, и Салман входили в состав террористической организации «Исламское государство».

Взрыв на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая. В результате погибли 22 человека, 64 зрителя получили ранения.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: В Манчестере задержан 14-й подозреваемый по делу о взрыве
BBC. Manchester attacks: MI5 probes bomber 'warnings'
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