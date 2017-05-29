В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте
29 мая 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Правоохранительные органы Великобритании задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте на стадионе в Манчестере. Об этом говорится в сообщении, распространенном на странице манчестерской полиции в Twitter.
Речь идет о 25-летнем мужчине, задержанном «по подозрению в причастности к террористическому акту». Имя подозреваемого не называется. В полиции также напомнили, что двух из 14 задержанных отпустили на свободу, пишет Deutsche Welle.
Ранее британская полиция пришла к выводу, что террорист Салман Абеди, устроивший теракт на концерте в Манчестере, был частью джихадистской группировки. Его брат, также арестованный правоохранительными органами по подозрению в причастности к теракту, сообщил на допросе, что и он, и Салман входили в состав террористической организации «Исламское государство».
Взрыв на концерте американской поп-певицы Арианы Гранде на стадионе «Манчестер Арена» произошел вечером 22 мая. В результате погибли 22 человека, 64 зрителя получили ранения.
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