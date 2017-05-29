19 шахматистов из Армении примут участие в мужском чемпионате Европы

PanARMENIAN.Net - С 29 мая по 10 июня в Минске пройдет мужской чемпионат Европы по шахматам, по итогам которого 22 лучших игрока получают право участия в Кубке мира.

Армения на первенстве континента представлена 19 шахматистами. Возглавляют армянский шахматный десант гроссмейстеры Сергей Мовсесян (рейтинг – 2677), Габриел Саргсян (2666), Грант Мелкумян (2619), Завен Андриасян (2615) и Арман Пашикян (2603).

Партии первого тура состоятся 30 мая, пишет пресс-служба НОК Армении.

В мужском чемпионате Европы по шахматам принимут участие 398 спортсменов, он пройдет по швейцарской системе - 11 туров.