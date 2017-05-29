Итальянская Серия А — самый результативный чемпионат среди топ-5 лиг Европы
29 мая 2017 - 12:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянская Серия А стала самым результативным чемпионатом среди топ-5 европейских лиг по итогам сезона-2016/17. За сезон в итальянском чемпионате было забито 1123 гола.
На втором месте расположилась испанская Примера (1118 голов). Далее следуют английская Премьер-лига (1064), французская Лига 1 (991) и немецкая Бундеслига (877).
Самым результативным клубом итальянского чемпионата стал «Наполи», футболисты которого забили 94 гола. Существенный вклад в завоевание Серией А звания самой результативной лиги внесла и «Рома» (90 голов), передает championat.com.
Cамой результативной командой в топ-5 европейских лиг стала «Барселона», забившая 116 голов.
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