Итальянская Серия А — самый результативный чемпионат среди топ-5 лиг Европы

PanARMENIAN.Net - Итальянская Серия А стала самым результативным чемпионатом среди топ-5 европейских лиг по итогам сезона-2016/17. За сезон в итальянском чемпионате было забито 1123 гола.

На втором месте расположилась испанская Примера (1118 голов). Далее следуют английская Премьер-лига (1064), французская Лига 1 (991) и немецкая Бундеслига (877).

Самым результативным клубом итальянского чемпионата стал «Наполи», футболисты которого забили 94 гола. Существенный вклад в завоевание Серией А звания самой результативной лиги внесла и «Рома» (90 голов), передает championat.com.

Cамой результативной командой в топ-5 европейских лиг стала «Барселона», забившая 116 голов.