Третий сезон «Фарго» может стать заключительным
29 мая 2017 - 16:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Третий сезон сериала «Фарго», возможно, станет последним, и создатели шоу больше не будут его продолжать. Такие выводы можно сделать из интервью руководителя канала FX Джона Ландграфа.
Ландграф дал понять, что сюжетная линия, выстроенная в третьем сезоне, возможно, не продолжится, так как создатели сделали ее полностью законченной, пишет NEWSru со ссылкой на NME.
Стартовавший 19 апреля новый сезон «Фарго», в котором Юэн Макгрегор исполняет роли сразу двух персонажей - братьев Эммита и Рэя, получил восторженные отзывы телекритиков.
«Фарго» - американский телесериал Ноя Хоули, снятый в жанре черной трагикомедии по мотивам одноименного фильма 1996 года братьев Итана и Джоэла Коэнов. Премьера первого сезона состоялась в апреле 2014 года на канале FX. Главные роли в нем исполнили Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Эллисон Толман и Колин Хэнкс. Премьера второго сезона прошла в октябре 2015 года. В главных ролях снялись Патрик Уилсон, Тед Денсон, Кирстен Данст, Джесси Племонс, Джин Смарт.
«Фарго» получил множество престижных наград, в том числе несколько премий «Эмми» и премию «Золотой глобус» как лучший мини-сериал, был отмечен наградами за лучшую режиссуру и подбор актеров.
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