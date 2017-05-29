Месси в четвертый раз стал обладателем «Золотой бутсы»

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси по итогам сезона-2016/17 стал обладателем «Золотой бутсы», которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов.

29-летний форвард в завершившемся первенстве Испании забил 37 мячей, набрав 74 зачетных очка.

Месси стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов в четвертый раз (ранее побеждал в сезонах-2009/10, 2011/12 и 2012/13) и догнал по этому показателю форварда мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду, пишет Eurosport.

Всего аргентинец забил 54 гола и выполнил 19 ассистов в 52 матчах во всех турнирах сезона-2016/17.

Второе место занял игрок лиссабонского «Спортинга» Бас Дост (34 гола, 68 очков).Третьим в борьбе за «Золотую бутсу» стал Пьер-Эмерик Обамеянг, который выиграл гонку бомбардиров Бундеслиги с 31 забитым мячом.

В рейтинге «Золотой бутсы» сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, забитый в топ-5 самых сильных лиг Европы по состоянию на начало сезона (Испания, Германия, Англия, Италия, Португалия), оценивается в 2 очка.