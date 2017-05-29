Вице-спикер НС РА намекнул послу Белоруссии на недовольство Минском в карабахском вопросе
29 мая 2017 - 15:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В вопросе Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) нужно оставаться верными официальной позиции ОДКБ. С таким заявлением на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Белоруссии Игорем Назаруком 29 мая выступил вице-спикер парламента Армении Эдуард Шармазанов.
«Если мы хотим решить проблему, то должны понять ее причину, а причина в том, что Азербайджан не признает право народа Карабаха на самоопределение. Для мирного урегулирования конфликта народ Карабаха должен полностью реализовать свое право на самоопределение», - сказал Эдуард Шармазанов.
Шармазанов подчеркнул важность согласованной работы и поддержки друг друга на международных площадках, в том числе в ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ. Вице-спикер НС Армении отметил, что армянская парламентская делегация выступает за исключительно мирное урегулирование конфликтов в зоне ответственности ОДКБ, в частности карабахского конфликта. В этом контексте он выразил уверенность в том, что парламентарии государств-членов ОДКБ в данном вопросе должны оставаться верными официальной позиции Организации.
По словам Шармазанова, углубление межпарламентских отношений даст возможность расширить экономические связи между Арменией и Белоруссией, а членство в ЕАЭС открывает широкие возможности для этого.
В свою очередь, посол Назарук поздравил новоизбранный парламент Армении с проведением успешных выборов и заверил, что сотрудничество парламентов двух дружественных стран и впредь будет развиваться. Он также подчеркнул важность мирного урегулирования карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.
В ходе встречи достигнута договоренность о проведении заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентами двух стран летом в Минске, также были обсуждены вопросы, касающиеся развития межпарламентских отношений, сотрудничества на различных международных площадках, политических и экономических связей двух стран.
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