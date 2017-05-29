Начальник Главного штаба ВС РА: Ситуация на границе Карабаха остается стабильной
29 мая 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Ситуация на границе остается стабильной. Об этом 29 мая на встрече с журналистами сообщил начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Мовсес Акопян.
«Хотя существует определенная напряженность, но это для нас каких-либо опасений не вызывает. Армянские ВС сегодня полноценно контролируют ситуацию на передовой», – отметил Акопян, пишет Panorama.am.
Он также отметил, что граница Арцаха полностью обеспечена устройствами видеонаблюдения, граница Армении - частично.
21-27 мая оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС не подверглась резким переменам. В течение недели ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня более 550 раз, на разных участках линии соприкосновения применив также 60-мм и 82-мм минометы, автоматические станковые и противотанковые гранатометы.
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