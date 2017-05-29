Cупруга армянского шахматиста Ароняна одновременно сыграла с 20 осужденными

PanARMENIAN.Net - Супруга лидера шахматной сборной Армении Левона Ароняна — Ариана Каоили, являющаяся женским мастером ФИДЕ, провела сеанс одновременной игры с двадцатью осужденными. Об этом сообщается на сайте УИУ «Армавир».

Игра прошла 26 мая в пенитенциарном учреждении «Армавир».

Шахматное сражение продлилось почти четыре часа и завершилось победой Арианы.

В числе осужденных в УИУ «Армавир» есть также граждане Польши, Румынии, Ирана и других стран, отбывающих наказание в Армении.