В США за нелегальное пребывание арестовали граждан Армении

PanARMENIAN.Net - Сотрудники федеральной миграционной полиции США за 5 дней арестовали 188 человек в Лос-Анджелесе.

В числе задержанных за нелегальное пребывание есть и граждане Армении, пишет Los Angeles Times.

Большинство арестованных - выходцы из Мексики, есть также граждане Сальвадора, Армении, Гондураса, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, России, Филиппин.

Все они были ранее судимы.

Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ, ужесточающий порядок выдачи американских рабочих виз иностранцам. Указ известен под названием «Покупай американское, нанимай американцев». Министерствам юстиции, труда и национальной безопасности поручено предложить меры по ужесточению порядка выдачи американских рабочих виз H-1B во избежание «мошенничества и злоупотреблений».