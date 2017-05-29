В США за нелегальное пребывание арестовали граждан Армении
29 мая 2017 - 15:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники федеральной миграционной полиции США за 5 дней арестовали 188 человек в Лос-Анджелесе.
В числе задержанных за нелегальное пребывание есть и граждане Армении, пишет Los Angeles Times.
Большинство арестованных - выходцы из Мексики, есть также граждане Сальвадора, Армении, Гондураса, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, России, Филиппин.
Все они были ранее судимы.
Президент США Дональд Трамп в апреле подписал указ, ужесточающий порядок выдачи американских рабочих виз иностранцам. Указ известен под названием «Покупай американское, нанимай американцев». Министерствам юстиции, труда и национальной безопасности поручено предложить меры по ужесточению порядка выдачи американских рабочих виз H-1B во избежание «мошенничества и злоупотреблений».
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