Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
29 мая 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту 22 мая. Об этом ведомство сообщило в своем микроблоге Twitter 29 мая.
«Сегодня утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе «Манчестер Арена», задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си, Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме», - говорится в заявлении, пишет Deutsche Welle.
В настоящий момент по делу о взрыве на стадионе «Манчестер Арена» под стражей находятся 14 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 16 подозреваемых, однако двух из них освободили без предъявления обвинений. Полиция Манчестера сообщила также, что утром 29 мая проводятся обыски в городе Честер (графство Чешир) и в манчестерском районе Уолли Рейндж.
Взрыв на «Манчестер Арене» произошел вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, еще 75 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».
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