// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере

Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере
29 мая 2017 - 16:58 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская полиция задержала еще одного подозреваемого в причастности к теракту 22 мая. Об этом ведомство сообщило в своем микроблоге Twitter 29 мая.

«Сегодня утром сотрудники полиции, расследующие атаку в комплексе «Манчестер Арена», задержали 23-летнего мужчину в городе Шорхэм-бай-Си, Суссекс, по подозрению в нарушении закона о терроризме», - говорится в заявлении, пишет Deutsche Welle.

В настоящий момент по делу о взрыве на стадионе «Манчестер Арена» под стражей находятся 14 человек. Всего в ходе расследования были задержаны 16 подозреваемых, однако двух из них освободили без предъявления обвинений. Полиция Манчестера сообщила также, что утром 29 мая проводятся обыски в городе Честер (графство Чешир) и в манчестерском районе Уолли Рейндж.

Взрыв на «Манчестер Арене» произошел вечером 22 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате 22 человека погибли, еще 75 получили ранения. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

Читайте также:В Манчестере задержали 14-го подозреваемого по делу о теракте

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Задержан 16-й подозреваемый по делу о теракте в Манчестере
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения «Фантастических тварей» «Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать», - отметила писательница
В США за нелегальное пребывание арестовали граждан Армении Большинство арестованных - выходцы из Мексики, есть также граждане Сальвадора, Армении, Гондураса, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, России, Филиппин
Cупруга армянского шахматиста Ароняна одновременно сыграла с 20 осужденными Игра прошла 26 мая в пенитенциарном учреждении «Армавир».
Начальник Главного штаба ВС РА: Ситуация на границе Карабаха остается стабильной «Хотя существует определенная напряженность, но это для нас каких-либо опасений не вызывает. Армянские ВС сегодня полноценно контролируют ситуацию на передовой», – отметил Акопян