Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения «Фантастических тварей»
29 мая 2017 - 18:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Британская писательница Джоан Роулинг завершила работу над сценарием продолжения фильма «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016). Об этом Роулинг написала в своем микроблоге Twitter, отвечая на вопрос одной из своих читательниц.
«Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать», - отметила писательница.
Мировая премьера второй части картины намечена на ноябрь 2018 года, пишет ТАСС.
В октябре 2016 года Роулинг объявила о том, что серия фильмов «Фантастические твари и где они обитают» по одноименной книге будет состоять из пяти кинолент вместо запланированных трех. Первая часть серии вышла в кинопрокат в ноябре 2016 года.
Photo: Jonathan Lodge
Самое значимое
Всего создано шесть музыкальных композиций. Часть из них будет в электронном виде, инструментальные партии System of a Down запишет отдельно
На проходящем международном молодежном фестивале Pidifest в столице Чехии постановка «Дюймовочки» ереванского кукольного театра удостоилась главного приза за лучший спектакль.
Премьера фильма пройдет на закрытии российского кинофестиваля «Кинотавр» 14 июня в Сочи.
Создатели фильм ранее сообщали, что бюджет картины составляет около $100 млн, однако на киносайте Box Office Mojo указано, что бюджет фильма - $90 млн
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Задержан еще один подозреваемый в причастности к теракту в Манчестере В настоящий момент по делу о взрыве на стадионе «Манчестер Арена» под стражей находятся 14 человек
В США за нелегальное пребывание арестовали граждан Армении Большинство арестованных - выходцы из Мексики, есть также граждане Сальвадора, Армении, Гондураса, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, России, Филиппин
Cупруга армянского шахматиста Ароняна одновременно сыграла с 20 осужденными Игра прошла 26 мая в пенитенциарном учреждении «Армавир».
Начальник Главного штаба ВС РА: Ситуация на границе Карабаха остается стабильной «Хотя существует определенная напряженность, но это для нас каких-либо опасений не вызывает. Армянские ВС сегодня полноценно контролируют ситуацию на передовой», – отметил Акопян