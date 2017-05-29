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Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения «Фантастических тварей»

Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения «Фантастических тварей»
29 мая 2017 - 18:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Британская писательница Джоан Роулинг завершила работу над сценарием продолжения фильма «Фантастические твари и где они обитают» (Fantastic Beasts and Where to Find Them, 2016). Об этом Роулинг написала в своем микроблоге Twitter, отвечая на вопрос одной из своих читательниц.

«Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать», - отметила писательница.

Мировая премьера второй части картины намечена на ноябрь 2018 года, пишет ТАСС.

В октябре 2016 года Роулинг объявила о том, что серия фильмов «Фантастические твари и где они обитают» по одноименной книге будет состоять из пяти кинолент вместо запланированных трех. Первая часть серии вышла в кинопрокат в ноябре 2016 года.

Photo: Jonathan Lodge
Ссылки по теме:
NME. J.K. Rowling issues ‘Fantastic Beasts 2’ update
Tass.ru: Джоан Роулинг завершила работу над сценарием второй части "Фантастических тварей"
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