Intel планирует выпустить 18-ядерный процессор
29 мая 2017 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Intel может выпустить 18-ядерный процессор Intel Core i9-7980XE. Вместе с этим производитель изготовит новые чипы Core i9-7940X и i9-7960X с 14 и 16 ядрами соответственно.
Core i9-7980XE относится к семейству CPU Skylake-X, совместимому с материнскими платами LGA 2066. Он содержит 44 линии PCI Express 3.0 и четырехканальный контроллер оперативной памяти DDR4 2666. Система охлаждения должна быть рассчитана на отвод 165 ватт тепловой мощности, пишет Lenta.ru со ссылкой на VideoCardz.
Отмечается, что 18-ядерный Core i9-7980XE станет ответом Intel на 16-ядерный Threadripper от AMD. Предполагается, что новые чипы линейки i9 с 14, 16 и 18 ядрами выйдут осенью 2017 года. Однако цена и прочие характеристики остаются неизвестны.
По информации ряда источников, первые три процессора новой линейки i9 представят на выставке E312 июня 2017 года. Core i9-7800X, i9-7820X и i9-7900X получат 6, 8 и 10 ядер соответственно. Модель Core i9-7920X c 12 ядрами Intel анонсирует в августе.
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