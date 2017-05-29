Армянские атлеты победили в открытом чемпионате Грузии
29 мая 2017 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Члены сборной Армении по атлетике Лилит Арутюнян и Эллада Алавердян стали победителями открытого чемпионата Грузии.
Арутюнян заняла первое место в беге на 400 м, а Алавердян – в беге на 1500 м.
Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале. Из-за футбольных матчей стадион не был предоставлен, пишет пресс-служба НОК Армении.
Сейчас сборная Армении готовится к командному чемпионату Европы. Перед этим Гаяне Чилоян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Давид Саргсян и Юра Хачатрян 3 июня в Стамбуле примут участие в индивидуальном юношеском чемпионате Балканских стран.
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Первый мяч был забит на 18-й минуте, автором гола стал Поль Погба. В начале второго тайма (49-я минута) окончательный счет установил полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян
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