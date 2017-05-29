Армянские атлеты победили в открытом чемпионате Грузии

PanARMENIAN.Net - Члены сборной Армении по атлетике Лилит Арутюнян и Эллада Алавердян стали победителями открытого чемпионата Грузии.

Арутюнян заняла первое место в беге на 400 м, а Алавердян – в беге на 1500 м.

Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале. Из-за футбольных матчей стадион не был предоставлен, пишет пресс-служба НОК Армении.

Сейчас сборная Армении готовится к командному чемпионату Европы. Перед этим Гаяне Чилоян, Ангелина Авакян, Эллада Алавердян, Давид Саргсян и Юра Хачатрян 3 июня в Стамбуле примут участие в индивидуальном юношеском чемпионате Балканских стран.