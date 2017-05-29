// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В НАСА планируют погрузиться в атмосферу Солнца в 2018 году

В НАСА планируют погрузиться в атмосферу Солнца в 2018 году
29 мая 2017 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило о намерении запустить зонд, который погрузится в атмосферу Солнца.

Целью миссии, названной Solar Probe Plus, будет сбор данных о солнечной активности. Это, вероятно, поможет людям предсказывать вспышки и возникающие на Земле магнитные бури, пишет Lenta.ru.

Аппарат, который «потрогает» Солнце, будет запущен в августе 2018 года. В течение семи лет зонд будет корректировать свою траекторию, используя для этого гравитационное поле Венеры, рядом с которой он пройдет семь раз. После этого он приблизится к Солнцу на минимальное расстояние — шесть миллионов километров.

Зонд должен будет выдержать температуру 1400 градусов Цельсия. Для этого инженеры предусмотрели теплозащитный экран толщиной 11,5 сантиметра, сделанный из композитного материала с углеродным волокном. Кроме того, аппарат будет оборудован системой циркуляции воды для уменьшения воздействия солнечного излучения на приборы.

В 1976 году зонд «Гелиос-2» прошел над солнечной фотосферой на расстоянии 43 миллиона километров. Он был запущен в рамках миссии, целью которой было исследование солнечного ветра и космических лучей.

Ссылки по теме:
Lenta.ru: В НАСА решили впервые «потрогать» Солнце
 Самое значимое
Ученые выявили новые полезные свойства шоколадаУченые выявили новые полезные свойства шоколада
Самая сильная связь между употреблением шоколада и снижением риска появления фибрилляции предсердий замечена в случае, когда женщины в неделю съедают одну порцию (30 граммов) шоколада
Ученые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком грудиУченые: Кружка пива или полбокала вина в день повышают риск заболевания раком груди
Согласно данным доклада, если женщина ежедневно потребляет даже маленькую порцию вина (10 грамм алкоголя), то риск развития рака молочной железы после климакса повышается на 9%
Шведская прокуратура закрыла уголовное дело АссанжаШведская прокуратура закрыла уголовное дело Ассанжа
Однако Ассанж по-прежнему не может выйти за пределы территории посольства Эквадора из-за британского ордера на его арест
Китайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 сутокКитайцы проверяют возможность проживания людей на Луне в течение 200 суток
Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли 10 мая места в модуле под названием «Югонь-1» («Лунный дворец»)
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Белоруссия поставила Азербайджану бракованные «Буки»
12.000 беженцев возвращаются в освобожденные деревни Алеппо
В Сирии вспыхнули новые бои несмотря на меморандум о зонах деэскалации
Певица Рианна показала в Каннах созданные ею украшения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянские пловцы завоевали 70% медалей на открытом чемпионате Грузии Хотя Армения была представлена 16 спортсменами, которые завоевали 70% медалей: 32 золотых, 10 серебряных и 10 бронзовых медалей
Армянские атлеты победили в открытом чемпионате Грузии Генеральный секретарь Федерации атлетики Армении Нарине Шахбазян отметила, что первенство проводилось в спортивном зале
Intel планирует выпустить 18-ядерный процессор Вместе с этим производитель изготовит новые чипы Core i9-7940X и i9-7960X с 14 и 16 ядрами соответственно
Джоан Роулинг дописала сценарий продолжения «Фантастических тварей» «Да, я завершила (работу над сценарием), но я пока не могу ничего рассказать», - отметила писательница